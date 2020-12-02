В Красноярском крае выросли просрочки по зарплатам

В Сибири растет количество просроченных долгов по зарплатам. С февраля 2020 года объем задолженности предприятий перед работниками увеличился на 25%. 282 организации не в полоном объеме выплатили заработанное 21 тысячи сотрудников. Совокупный долг предприятий превысил полтора миллиарда рублей. При этом 70% от суммы задолжали организации, которые находятся в процедуре банкротства. Сибирский окружной информационный центр сообщает о просрочках в Красноярском крае, Иркутской, Кемеровской и Новосибирской областях, а также в республике Алтай.

Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло сообщил, что в этом году властям удалось избежать появления долгов по зарплате перед бюджетниками.

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