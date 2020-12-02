В Красноярске случился очередной акт телефонного терроризма

Стражи порядка возбудили уголовное дело в отношении ранее судимой за имущественные преступления 31-летней жительницы краевого центра. Она позвонила в полицию и сообщила о минировании автовокзала.

По обозначенному адресу выехала следственно-оперативная группа вместе с кинологом, но они не обнаружили там никаких опасных предметов. Позвонившую женщину оперативно вычислили и задержали, в ходе допроса она рассказала, что таким образом хотела «подшутить» над операторами экстренной службы.

В отношении красноярки было заведено уголовное дело по 207 статье УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»), максимальное наказание – 5 лет лишения свободы. В настоящее время злоумышленница находится под арестом.

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