В краевом центре изменится схема автобусного маршрута №63

В Красноярске принято решение частично изменить схему движения популярного автобусного маршрута №63. Так, с 12 декабря, второй субботы декабря, автобусы будут ходить до нового жилого комплекса в Академгородке. Об этом сообщили в департаменте транспорта мэрии краевого центра.

В связи с грядущими изменениями, перенесли конечную остановку «Академгородок». Теперь автобусы будут доезжать до жилого дома по адресу: Академгородок, 66. А если говорить про направление в центр города, то одноименная остановка будет перенесена на 80 метров, к зданию №50/44.

Остальная схема движения автобусного маршрута останется без изменений.

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