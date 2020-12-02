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В краевом центре изменится схема автобусного маршрута №63

Главная Общество
Красноярск
12:33 2 Декабря 2020
автобусы, автобус, транспорт, в красноярске, изменения, движение, администрация, общество
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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В Красноярске принято решение частично изменить схему движения популярного автобусного маршрута №63. Так, с 12 декабря, второй субботы декабря, автобусы будут ходить до нового жилого комплекса в Академгородке. Об этом сообщили в департаменте транспорта мэрии краевого центра.

В связи с грядущими изменениями, перенесли конечную остановку «Академгородок». Теперь автобусы будут доезжать до жилого дома по адресу: Академгородок, 66. А если говорить про направление в центр города, то одноименная остановка будет перенесена на 80 метров, к зданию №50/44.

Остальная схема движения автобусного маршрута останется без изменений.   

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