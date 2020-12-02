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Сбербанк и МФЦ расширили список оказываемых услуг в одном окне

Главная Общество
Красноярск
11:49 2 Декабря 2020
услуги, банк, оплата, модернизация, проект
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Красноярское отделение Сбербанка совместно с центрами «Мои документы» запустили в Красноярском крае проект по оплате услуг ЖКХ и госпошлин в окнах МФЦ.

Уже сегодня центры «Мои документы» Красноярска оснащены POS-терминалами для приема платежей. Теперь оплатить госпошлину можно в окне, в котором происходит оформление услуги, также в центрах стала доступна оплата услуг ЖКХ.

Оплата госпошлины банковской картой через POS-терминалы в окнах приёма центров «Мои документы» делает процесс получения госуслуг не только комфортным, но и безопасным. Платежи принимаются с использованием бесконтактной технологии в одно касание к терминалу. Платёж можно осуществить по карте любого банка. Комиссия при оплате госпошлины не взимается. По дополнительным услугам вся комиссия прозрачна и плательщик заранее видит в предварительном чеке, сколько будет стоить оплата той или иной услуги.

На территории Красноярского края платежи уже доступны в 10 окнах, до конца года планируется запустить 40 окон. С начала реализации проекта данной услугой воспользовалось около 500 клиентов. Новый проект Сбербанка и МФЦ позволит горожанам экономить своё время, максимально удобно осуществлять платежи.

Дмитрий Солнцев, управляющий Красноярским отделением Сбербанка:

«Все наши проекты с партнёрами направлены, прежде всего, на скорость и удобство оказания услуг жителям Красноярского края.  Сбербанк активно работает в направлении расширения каналов приема платежей, предлагает различные  варианты выбора для клиентов. В перспективе перечень услуг, которые возможно оплатить в МФЦ, будет расширяться».

Фото: пресс-служба ПАО Сбербанк
По материалам пресс-службы ПАО Сбербанк

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