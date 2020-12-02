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В начале 2021 года начнется комплектование пяти новых детсадов в Красноярске

Главная Общество
Красноярск
11:00 2 Декабря 2020
школа, детсад, образование, красноярск, в красноярске, дети, строительство, администрация
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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В Красноярске завершается строительство пяти детских садов. Это дошкольные учреждения на ул. Волгоградской, 2а, ул. Норильской, ул. Елены Стасовой, 50м и ул. Мате Залки, 11б. В каждом саду будет создано от 190 до 300 мест для детей. Сейчас строительные работы на этих объектах в финальной стадии. Комплектование новых дошкольных учреждений начнется в начале 2021 года.

«В ближайшее время наша сеть дошкольных учреждений прирастет еще пятью новыми объектами. С учётом 11 детсадов, которые мы ввели в предыдущий трехлетний период, суммарно получается уже 16 новых объектов – это колоссальный объем. На следующий год сбавлять темпы не собираемся: в планах – еще 5 детсадов. Один из них мы сейчас строим в Тихих зорях, вскоре приступим к строительству детских садов в Академгородке и на ул. Омской. Помимо этого, ещё два здания под дошкольные учреждения планируем выкупить у застройщиков в Советском районе», - цитирует пресс-служба администрации мэра Сергея Еремина.

Добавим, что завершается строительство самой большой школы правобережья в микрорайоне Пашенном. Она будет рассчитана на 1280 мест.

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