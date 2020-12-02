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В Красноярске школьники получат продуктовые наборы вместо горячего питания

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Красноярск
10:20 2 Декабря 2020
в красноярском крае, в красноярске, красноярск, сибирь, питание, дети, школа, образование, общество
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Краевое правительство утвердило постановление о предоставлении продуктовых наборов вместо горячего питания для школьников с 5 по 11 классы. Родители, чьи дети имеют право на бесплатные обеды, но учатся дистанционно, жаловались, что школы предлагают им приезжать в столовые, чтобы поесть. Краевые власти, чтобы исправить эту абсурдную ситуацию, приняли решение выдавать школьникам сухпайки, стоимостью от 54 до 177 рублей в зависимости от территории.

«Школьники 5-11 классов из числа льготных категорий (дети из малообеспеченных семей, неполных семей, дети с ограниченными возможностями по здоровью и др.) во время дистанционного обучения будут обеспечиваться продуктовыми наборами», - сообщили в правительстве.

Дети с 1 по 4 классы будут питаться в столовых, так как для них сохранили очную форму обучения. В большинстве школ Красноярска дистанционное обучение продлено до 5 декабря.

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