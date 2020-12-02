Работающим пенсионерам старше 65 лет продляют больничные до 31 декабря 2020 года

В Красноярском крае работающим пенсионерам старше 65 лет разрешили продлить больничные листы до 31 декабря 2020 года. Соответствующие изменения в указ о мерах по борьбе с ковидом внес губернатор Александр Усс. В соответствии с этим документом, продлить лист нетрудоспособности могут пожилые люди, которые находятся на самоизоляции.

«Работающие пенсионеры могут уйти на оплачиваемый больничный с оформлением листка нетрудоспособности либо перейти на удаленный режим работы», - напомнили в пресс-службе правительства Красноярского края.

В Минздраве советуют при возникновении проблемы с открытием больничных листов, обращаться в поликлинику по месту жительства. Если решить вопрос таким образом не удастся, стоит обратиться на горячую линию министерства здравоохранения либо в Фонд социального страхования.

Читайте также:

В России изменится порядок оплаты больничных

Больничные листы по COVID-19 в Красноярском крае начинают оформлять по телефону

Работающим пенсионерам в крае продлили больничные