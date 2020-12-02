Администрация не может найти перевозчика на 91-ый маршрут

Городские власти не могут найти нового перевозчика на маршрут №91 «Ветлужанка- Агротерминал». В ноябре из-за низкого пассажиропотока ИП Тагачаков отказался обслуживать маршрут и досрочно расторг контракт с мэрией. Тогда перевозчик пояснил, что в условиях пандемии работать на таком протяженном направлении нерентабельно. В итоге с ИП Тагачаковым был заключен контракт на обслуживание маршрута №88.

«Ранее на этом маршруте были только автобусы средней вместимости, то есть ПАЗы. Сейчас туда добавился большой класс, и мы сразу получили хорошие отзывы от пассажиров. Что же до освободившегося 91-го маршрута, то на него пока нет желающих. Для перевозчиков этот год стал очень тяжелым, и никто не хочет рисковать», — говорится в сообщении департамента транспорта.

Напомним, что жителям микрорайона Ветлужанка предложили пересесть на автобусы № 5, 26, 53 и 85, а в микрорайон Покровский и Северный можно добраться на маршрутах № 53 и 88.Чтобы сохранить транспортное сообщение ул. Шумяцкого и ул. М. Залки с Покровским, пересмотрена схема движения маршрута № 88 «Академия биатлона - Спортзал».