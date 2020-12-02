Осужденный за шпионаж физик Валентин Данилов получит компенсацию в 21 тысячу евро

Европейский суд по правам человека вынес решение о компенсации в пользу красноярского физика Валентина Данилова, который в начале 2000-х был осужден за госизмену. Согласно постановлению высшей инстанции, Россия должна выплатить заявителю 21 100 евро в качестве компенсации морального вреда за нанесенный ущерб.

Еще в 2001 году ученого задержали и обвинили в шпионаже в пользу Китая, а также в присвоении денег Красноярского государственного технологического университета. В 2003 его оправдал суд присяжных заседателей, но позже решение было отменено Верховным судом. Затем уже новый состав присяжных приговорил Данилова к 14 годам колонии строгого режима. Он вышел на свободу в 2012 году по УДО.

Европейский суд по правам человека признал, что в ходе судебного процесса над ученым были нарушены права человека, в частности право на справедливое судебное разбирательство, право на вызов и допрос свидетелей, обязанность предоставить необходимые материалы для рассмотрения дела. Сам физик жаловался на предвзятость присяжных.

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