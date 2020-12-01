Доходы жителей Красноярского края в пандемию упали на 5%

В пандемию жители Красноярского края стали зарабатывать меньше. Доходы жителей региона упали на 5,3%, сообщают аналитики международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. При этом в 61 из 85 регионов страны, наоборот, отмечают рост номинальных доходов населения. В том числе это связано с увеличением числа жителей, получающих пособия по безработице от государства, которое в период пандемии выросло до 12 130 рублей.

«Рост числа получателей пособия в субъекте, как правило, сопутствовал и увеличению и среднедушевых доходов жителей. На десять регионов-лидеров по динамике доходов приходится 21% всех пособий по безработице в стране, при этом в каждом из этих субъектов их число в среднем в два раза превышает среднероссийский уровень», - публикуют «Известия» выводы аналитиков.

Напомним, сегодня Sibnovosti.ru рассказывали о данных по средней заработной плате и пенсии, представленных Красноярскстатом.