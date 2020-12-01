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Сопротивляющийся ковидным ограничениям клуб «ФЛЭТ» все-таки закрылся

Главная Общество
Красноярск
17:39 1 Декабря 2020
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Автор: Sibnovosti.ru
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Красноярский клуб «ФЛЭТ», который игнорировал требования городских властей по работе в условиях коронавируса, все-таки закрылся. В телеграм-канале клуба сообщили, что приняли решение заморозить проект до «лучших времен».

«К сожалению, множество разных факторов повлияло на наше решение, а даже, скорее, возможность заморозить наше детище до лучших времеен и обязательно вернуться к деятельности, как все закончится! Пространство приостанавливает свою работу до снятия ограничительных мер и улучшения эпидемиологической ситуации», — говорится в обращении авторов проекта.

Напомним, что клуб игнорировал запрет на работу после 23:00, называя происходящее внутри спортивными тренировками». Однако городские власти в ходе рейда предупредили владельцев, что такая находчивость все равно закончится штрафом в 300 тысяч рублей.

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