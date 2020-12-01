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В Красноярске открыт обновленный Восточный вход на «Столбы»

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Красноярск
17:32 1 Декабря 2020
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Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © krskstate.ru
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В Красноярске завершилось благоустройство Восточного входа на «Столбы» в районе улицы Базайской – он официально открыт для посещений. За три месяца рабочие построили визит-центр, где есть камеры хранения, а также место, чтобы перекусить и выпить чай. Оборудованы теплый туалет и комнатой матери и ребенка. Рядом обустроена парковка на 114 автомобилей с местами для водителей с ограниченными возможностями здоровья и экскурсионных автобусов. Рядом с визит центрам появилась детская площадка, а также благоустроен родник.

«Особенность визит-центра в том, что в его оформлении современный подход сочетается с базовыми ценностями «Столбов». Здание является продолжением окружающей природы и гранитных скал. Здесь есть современные архитектурные решения, выполненные с тщательностью и любовью – начиная от камина и заканчивая пеленальным столиком. Видно, что люди вкладывали в этот объект душу и подошли к нему с большой ответственностью», – отметил губернатор Александр Усс.

На этом благоустройство территории не закончится. По словам главы региона, на Торгашинском хребте в перспективе создадут смотровую площадку, как сейчас обустраивают на Николаевской сопке. Отремонтируют дорогу, расширят парковку, а в итоге объединят Восточный вход с Торгашинским хребтом.

Фото: Вадим Кофман

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