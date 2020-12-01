В крае усилили надзор за охотниками

Представители министерства экологии и рационального природопользования усилили контроль над охотниками. Как рассказали в пресс-службе ведомства, это связано с увеличениями случаев незаконной охоты на копытных животных.

Только за прошедшую осень был выявлен 21 случай грубого нарушения правил охоты. Шесть нарушителей охотились без каких-либо разрешительных документов и не соблюдали установленные и принятые правила. Теперь им грозит административная ответственность и лишение права охотиться на срок от одного года до трех лет. Кроме того, еще 15 нарушителей незаконно добыли копытных животных. За это им грозит уголовная ответственность и они будут обязаны возместить ущерб, нанесенный охотничьим ресурсам.

В министерстве добавили, что есть специальная методика расчета ущерба, причиненного в результате незаконной охоты. Так, за сибирскую косулю браконьеры должны будут заплатить до 280 тысяч рублей, за кабаргу до 420 тысяч, марал для безответственных охотников будет стоить до 490 тысяч рублей, а лось и вовсе дороже полмиллиона – до 560 тысяч.

"Мы увеличили количество рейдов в охотничьих угодьях Красноярского края. Проверки мы проводим с сотрудниками полиции, ГИБДД, а также привлекаются представители Росгвардии. Призываю всех охотников соблюдать правила охоты и не нарушать требования природоохранного законодательства", – рассказал заместитель министра экологии и рационального природопользования Павел Борзых.

Всего с начала года инспекторы охотничьего надзора регионального министерства выявили 1 148 случаев нарушения действующего законодательства в области охоты. На территории Красноярского края незаконно добыто 75 копытных животных, из них 48 косуль, 19 лосей, 5 маралов и 3 кабарги. Общий ущерб, нанесенный природным ресурсам из-за действий браконьеров составил более 8 миллионов рублей.