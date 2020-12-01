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72 000 человек приняли участие в фестивале NAUKA 0+ в Красноярске

Главная Общество
Красноярск
16:02 1 Декабря 2020
фестиваль, наука, технологии, вуз, участники
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В мероприятиях научного фестиваля NAUKA 0+, который прошел в Красноярске 27-28 ноября при поддержке компании En+ Group, которая выступила генеральным партнером, приняло участие 72 000 человек.  

В минувшие выходные в Красноярске состоялись мероприятия фестиваля NAUKA 0+, который традиционно проходит в городе уже шестой раз. Научный праздник прошел на трех площадках горда, участниками стали 72 000 человек, в первую очередь – красноярские школьники и студенты.

Темой фестиваля в этом году стала «Физика будущего». Мероприятия проходили в онлайн и оффлайн форматах. Уникальным проектом фестиваля стал гипермузей - несколько этажей виртуального пространства с представлением главных научных достижений и открытий последних лет. Также программа включала в себя различные мастер-классы, научные опыты, лекции известных мировых ученых, таких как профессора Митио Каку, нобелевских лауреатов Жан-Пьер Соваж и Ада Йонат и др. Самым эффектным и грандиозным событием фестиваля стало шоу дронов, которое состоялось у здания Сибирского Федерального Университета.  300 летающих аппаратов в небе над зданием вуза исполнили специально разработанную программу.

72 000 человек приняли участие в фестивале NAUKA 0+ в Красноярске

Красноярск стал Центральной региональной площадкой фестиваля NAUKA 0+, где также были подведены итоги проекта этого года. Всего мероприятия прошли в 276 российских городах, включая ключевые города присутствия компании – Иркутск, Красноярск и Москва.

Компания En+ Group уже много лет сотрудничает с Всероссийским фестивалем NAUKA 0+ и с 2016 года является партнером ключевых мероприятий фестиваля. Помимо спонсорского участия компания принимает участие в проекте «Виртуальный лабораториум», благодаря которому на сайте фестиваля любой желающий может виртуально посетить 5 лабораторий от En+ Group - облачные технологии, физика мозга, биофабрикации, лазеры будущего и экспедиция на Байкал.

Поддержка интереса населения к науке, изобретательству и инженерно-техническим направлениям является одной из ключевых задач социальной деятельности компании, которые заложил ее основатель Олег Дерипаска. Так, уже 7 лет компания проводит сибирский робототехнический фестиваль «РобоСиб». Ежегодно в нем принимает участие около 800 школьников и учащихся профессиональных технических учебных заведений, которые соревнуются в различных дисциплинах робототехники. Также компания ведет профориентационную работу в школах, целевую подготовку студентов в ссузах и вузах.

72 000 человек приняли участие в фестивале NAUKA 0+ в Красноярске

«Компания En+ Group много лет уделает большое внимание комплексным программам по работе с школьниками и студентами, в первую очередь инженерно-технического направления. Поэтому многолетнее партнерство с самым главным и масштабным научным фестивалем страны NAUKA 0+ является важной частью наших социальных инициатив. Интерактивный формат фестиваля способствует как повышению общего образовательного уровня населения, так и в дальнейшем развитию квалифицированных кадров, в которых мы, как крупный работодатель Сибири, очень заинтересованы», - отметил руководитель энергетического бизнеса En+ Group Михаил Хардиков.   

72 000 человек приняли участие в фестивале NAUKA 0+ в Красноярске

Фото: пресс-служба En+ Group
По материалам пресс-службы En+ Group

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