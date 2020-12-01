«Жить стало лучше, жить стало веселее»: в Красноярскстате рассказали о росте денежных доходов населения

За первые девять месяцев текущего года, январь – сентябрь, среднедушевые доходы населения Красноярского края составили 30 343 рубля 90 копеек. Об этом рассказали в Красноярскстате. В ведомстве отметили, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, они увеличились на 2,7%. Тем не менее, реальные доходы жителей края упали на 0,6%.

Статистики сообщили, что среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников различных организаций составила 52 648 рублей 50 копеек и выросла на 8% к аналогичному периоду 2019 года, и даже с учетом роста цен – на 4,8%.

Также в управлении Федеральной службы государственной статистики сообщили, что по состоянию на 1 октября текущего года средний размер назначенных месячных пенсий составил 16 077 рублей 30 копеек и увеличился по сравнению с 1 октября прошлого года на 5,8%. И даже реальный размер пенсий, по мнению статистиков, увеличился на 2,2%.