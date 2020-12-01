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«Жить стало лучше, жить стало веселее»: в Красноярскстате рассказали о росте денежных доходов населения

Главная Общество
Красноярск
16:02 1 Декабря 2020
общество, статистика, доход, красноярск, в красноярске, в красноярском крае, зарплата, пенсия, рост
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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За первые девять месяцев текущего года, январь – сентябрь, среднедушевые доходы населения Красноярского края составили 30 343 рубля 90 копеек. Об этом рассказали в Красноярскстате. В ведомстве отметили, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, они увеличились на 2,7%. Тем не менее, реальные доходы жителей края упали на 0,6%.

Статистики сообщили, что среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников различных организаций составила 52 648 рублей 50 копеек и выросла на 8% к аналогичному периоду 2019 года, и даже с учетом роста цен – на 4,8%.

Также в управлении Федеральной службы государственной статистики сообщили, что по состоянию на 1 октября текущего года средний размер назначенных месячных пенсий составил 16 077 рублей 30 копеек и увеличился по сравнению с 1 октября прошлого года на 5,8%. И даже реальный размер пенсий, по мнению статистиков, увеличился на 2,2%.

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