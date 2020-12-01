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Двое жителей Назарова украли 11 быков

Главная Общество
Красноярск
15:37 1 Декабря 2020
полиция, животные, кража, в красноярском крае, суд, срок, следствие, следователи, расследование
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © пресс-служба ГУ МВД по региону
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Полицейские города Назарово раскрыли кражу крупнорогатого скота.

В прошлом месяце в отдел полиции обратился представитель сельскохозяйственного предприятия Назаровского района. Он сообщил, что неизвестные похитили 11 быков с неохраняемой откормочной площадки фермы. Сумма ущерба составила более 1 миллиона рублей.

Стражи порядка оперативно установили личности причастных к преступлению. Ими оказались двое местных жителей 1968 и 1983 годов рождения. Подозреваемые были задержаны и доставлены в дежурную часть. В ходе обысков в доме одного из них оперативники обнаружили и изъяли были 3 быков и еще 2 туши крупнорогатого скота. Как выяснили правоохранители, злоумышленники вывозили животных с помощью бортового грузовика, затем убивали, а мясо продавали своим знакомым.

В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Максимальное наказание – 6 лет лишения свободы. Сейчас они находятся под подпиской о невыезде, продолжается расследование уголовного дела.

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