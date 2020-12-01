Двое жителей Назарова украли 11 быков

Полицейские города Назарово раскрыли кражу крупнорогатого скота.

В прошлом месяце в отдел полиции обратился представитель сельскохозяйственного предприятия Назаровского района. Он сообщил, что неизвестные похитили 11 быков с неохраняемой откормочной площадки фермы. Сумма ущерба составила более 1 миллиона рублей.

Стражи порядка оперативно установили личности причастных к преступлению. Ими оказались двое местных жителей 1968 и 1983 годов рождения. Подозреваемые были задержаны и доставлены в дежурную часть. В ходе обысков в доме одного из них оперативники обнаружили и изъяли были 3 быков и еще 2 туши крупнорогатого скота. Как выяснили правоохранители, злоумышленники вывозили животных с помощью бортового грузовика, затем убивали, а мясо продавали своим знакомым.

В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Максимальное наказание – 6 лет лишения свободы. Сейчас они находятся под подпиской о невыезде, продолжается расследование уголовного дела.