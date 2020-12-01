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В Емельяновском районе установили 2 новых камеры для фиксации средней скорости движения

Главная Общество
Красноярск
12:12 1 Декабря 2020
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Автор: Sibnovosti.ru
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В Емельяновском районе на участке федеральной трассы Р-255 «Сибирь» установили 2 камеры, которые фиксируют среднюю скорость движения транспортных средств. Об этом сообщили в пресс-службе краевого ГИБДД.

2 камеры размещены в интервале 7 километров по принципу измерения средней скорости движения: на въезде в зону контроля и на выезде из нее. Первая камера фиксирует расстояние и время проезда транспортного средства, вторая делает тоже самое. После чего с помощью специальной программы комплекс делает математический расчет. Нарушение будет зафиксирована, если средняя скорость водителя окажется выше максимально разрешенной на отрезке пути.

В ГИБДД напомнили, что в прошлом году аналогичная система измерения средней скорости работала на трассе «Красноярск – Енисейск».

В ведомстве отметили, что до конца текущего года появится еще 6 подобных комплексов с фиксацией средней скорости. 2 таких установят в Березовском районе и по 1 в Емельяновском, Канском и Назаровском районах, а также Норильске.

Фото: пресс-служба ГИБДД

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