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Проекты, поддержанные компанией в рамках конкурса «Территория РУСАЛа», получили оценку на региональном уровне

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Красноярск
10:50 1 Декабря 2020
проекты, конкурс, награды и премии, предприятие
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Два проекта, получивших в 2020 году грантовую поддержку на конкурсе «Территория РУСАЛа» в городе Ачинске и п. Таёжный Богучанского района, стали победителями регионального конкурса «Лучших проектов создания комфортной городской среды» в 2021 году.

По итогам конкурса, организованного министерством строительства Красноярского края, проекты по благоустройству из 15 населённых пунктов края получат финансовую поддержку из регионального бюджета. Среди них – ачинский проект «Парк Победы» и проект «Парк культуры и отдыха «Мечта» посёлка Таёжный.

Парк Победы – исторически значимое место и крупнейший зелёный массив в Ачинске. Здесь планируется создать современное пространство для досуга горожан всех возрастов: с игровыми и спортивными зонами, площадками для массовых мероприятий и тихого отдыха. Парк культуры и отдыха «Мечта» станет центром притяжения жителей посёлка Таёжный, где пока нет развитых общественных пространств. В парке будут разбиты велосипедные и пешеходные дорожки, организованы площадки для проведения поселковых мероприятий и ежедневного отдыха жителей. Идея преображения знаковых мест отдыха в городах и поселках, где живут металлурги, принадлежит Олегу Дерипаске. На реализацию каждого из этих проектов РУСАЛ выделяет до 50 млн рублей.

В 2020 году РУСАЛ профинансировал и организовал разработку архитектурной концепции проектов-победителей конкурса и подготовку материалов для участия в региональном конкурсе. Представленные на него заявки оценивались по нескольким критериям: экономическая эффективность и обоснованность выбора территории, качество архитектурных и планировочных решений, но главное – вовлечённость и позитивный отклик горожан.

Благодаря победе в конкурсе проекты получат дополнительное финансирование из регионального бюджета — 38,6 млн рублей на проект в Ачинске и 10 млн рублей на проект в Таёжном. Консолидированный бюджет позволит реализовать значимые и актуальные идеи развития комфортной городской среды с максимальным эффектом и на высоком уровне в 2021 году.

Для справки:
«Территория РУСАЛа» – программа социально-экономического развития территорий, которая предполагает комплексный стратегический подход к реализации лучших проектов инфраструктурных изменений городов присутствия компании. 

По материалам пресс-службы АО «РУСАЛ Красноярск»

В статье упоминаются:
Организации: РУСАЛ
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