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С 19 декабря в Красноярске начинают действовать новые правила для большегрузов

Главная Общество
Красноярск
11:01 1 Декабря 2020
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Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В городской администрации предупредили о масштабных изменениях правил движения большегрузного транспорта в черте Красноярска. С 19 декабря начнут действовать ограничения на проезд грузовиков в Центральном, Советском, Октябрьском и Свердловском районах. В мэрии сообщили, что на некоторых участках движение грузовиков будет запрещено полностью, на других можно будет передвигаться ночью.

В администрации подчеркнули, что при составлении новой схемы постарались учесть интересы всех сторон. Так, для красноярцев будет плюсом сокращение пробок и сохранение дорог от разрушений. Интересы представителей бизнеса также были учтены, заверили в администрации.

Отметим, что по информации городских властей ежедневно на улицы города выезжают более 750 автотягачей с большегрузными полуприцепами.

С 19 декабря 2020 года в Красноярске начнут действовать следующие ограничения:

Центральный, Советский районы:

- ул. Караульная на участке от ул. 2-ая Брянская до ул. Чернышевского движение будет запрещено для грузовиков массой свыше 15 т. круглосуточно;
- ул. Караульная на участке от ул. Чернышевского до кольца ул. 9 Мая; ул. 9 Мая на участке от ул. Караульная до ул. Шумяцкого – для грузовиков массой свыше 15 т. с 06:00 до 22:00;
- на ул. Линейная, ул. Абытаевская, ул. Шахтеров грузовое движение будет запрещено круглосуточно;
- на ул. Батурина, ул. 78-й Добровольческой Бригады, ул. Водопьянова, просп. Комсомольский, ул. Мате Залки, ул. Ястынская, просп. Металлургов, ул. Алексеева, ул. Молокова, ул. Партизана Железняка движение грузовиков массой более 8 т будет запрещено с 06:00 до 22:00.

Октябрьский, Свердловский районы:
- на пр. Свободный на участке от ул. Лесопарковая до ул. Л. Кецховели движение будет запрещено для грузовиков массой свыше 3,5 т. круглосуточно;
- на Николаевском проспекте, Николаевском мосту, ул. М. Годенко – для грузовиков массой свыше 15 т. с 06:00 до 22:00;
- на ул. Ак. Киренского, ул. Партизанская, ул. Красной Армии, ул. Дубровинского движение грузовиков массой более 8 т. будет запрещено с 06:00 до 22:00.

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