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В Красноярске закрыли еще одну аварийную школу

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Красноярск
09:22 1 Декабря 2020
в красноярске, красноярск, образование, школа, ремонт, депутаты, горсовет, общество
Автор: Sibnovosti.ru
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В Красноярске по причине аварийного состояния закрыт лицей №11 на ул. Вавилова, 37. Об этом на странице в «Фэйсбуке» сообщает депутат Горсовета Константин Сенченко. При этом народный избранник отметил, что эту школу не так давно закрывали на ремонт – с сентября 2018 года по январь 2019 года по этой причине детям пришлось учиться в других школах.

«В 2018 году бюджетные деньги потратили на обновление фасадов (был синим, стал желтым). Дело было накануне Универсиады и «покраска губ» оказалась важнее укрепления фундаментов. Любой нормальный хозяин знает и понимает, что сначала надо фундамент укрепить, а потом фасады красить, но у чиновников своя логика», - делится подробностями Сенченко.

Теперь детям снова придется учиться в других общеобразовательных учреждениях. Ученики 5-8 классов определены заниматься во вторую смену в корпусе младшей школы на ул. Базарной, 172. На первом этаже здания будут учиться младшеклассники, на третьем этаже в две смены будут учиться дети с 5 по 8 класс, сообщает депутат.

Учеников 9, 10 и 11 классов определили в школу дополнительного образования на ул. Вавилова, 90
Напомним, что ранее из-за аварийного состояния были закрыты школы №70 и №86. Учеников также перераспределили в ближайшие учреждения.

Фото: Facebook Константина Сенченко

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