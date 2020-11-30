Олег Дерипаска и Александр Усс открыли медицинский центр в Ачинске

В Ачинске открылся новый медицинский центр для лечения пациентов с внебольничной пневмонией. Всего по инициативе промышленника и мецената Олега Дерипаска построено семь таких учреждений в Сибири и на Урале. Все медицинские центры оснащены самым передовым высокотехнологичным оборудованием, в том числе и компьютерными томографами. Учреждения были построены в рекордные сроки – всего за полгода. Общий бюджет проекта составил около 4 млрд рублей.

Строительство центра в Ачинске началось в апреле с нуля на территории краевого центра охраны материнства и детства №2.

- Мы обсуждали эту тему весной, в конце марта. Олег Владимирович предложил построить два госпиталя у нас в Красноярском крае, - рассказал губернатор Красноярского края Александр Усс. - И вот современный медцентр, оснащённый по последнему слову техники, создан за шесть с небольшим месяцев. Мощности его достаточно серьёзные. Это имеет важное значение не только для Ачинска, где заполненность коечного фонда сегодня порядка 80%, но и для всех западных районов Красноярского края.

В госпитале имеются отделение реанимации и интенсивной терапии, оснащенные высокотехнологичным медицинским оборудованием от ведущих мировых производителей, в том числе компьютерным томографом, аппаратом УЗИ экспертного класса.

- Самое главное, я считаю, - чтобы в медицинском центре было удобно пациентам и врачам. Исходя из этого принципа велось строительство, - подчеркнул Олег Дерипаска, - конечно, есть еще куда стремиться. И мы об этом сегодня говорили.

Все профильные специалисты прошли обучение для работы на современном оборудовании. Стоимость всех работ составила более 500 млн рублей. Первые пациенты поступят в ачинский медицинский центр уже 1 декабря.

Новые учреждения получили название «Медицинский центр помощи и спасения». Все они будут ориентированы на борьбу с внебольничной пневмонией

«Все работали по-стахановски - 24 часа в сутки, без выходных и праздников. Мы планируем сейчас разместить в медициеском ценире помощи и спасения 75 пациентов, - прокомментировал депутат Ачинского горсовета, главный врач Александр Третьяков.

Еще 4 подобных медицинские центра начали работать в Братске, Тайшете, Шелехове (Иркутская область) и Саяногорске (Хакасия). Два – в Богучанах (Красноярский край) и Краснотурьинске (Свердловская область) откроются совсем скоро. Все они были построены по инициативе Олега Дерипаска. Медицинские центры смогут принять от 60 до 120 пациентов.

После стабилизации эпидемиологической обстановки учреждения будут перепрофилированы в центры иммунологии, где особое внимание будет уделено диагностике сложных заболеваний.

Все медицинские учреждения станут структурными подразделениями инфекционных или многопрофильных городских больниц. Наряду с ранее закупленными Олегом Дерипаска автомобилями скорой помощи, которые раннее были переданы на баланс регионам.

Это первый в России пример частных инвестиций в строительство современных медицинских центров сразу в нескольких регионах. Проект обошелся примерно в 4 млрд рублей.