30 ноября
Красноярск
погода -15 °C
75.81
 
€ 89.89
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Олег Дерипаска и Александр Усс открыли медицинский центр в Ачинске

Главная Общество
Красноярск
17:30 30 Ноября 2020
медицина, центр, вирус, строительство, ачинск
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

В  Ачинске открылся новый медицинский центр для лечения пациентов с внебольничной пневмонией. Всего по инициативе промышленника и мецената Олега Дерипаска построено семь таких учреждений в Сибири и на Урале. Все медицинские центры оснащены самым передовым высокотехнологичным оборудованием, в том числе и компьютерными томографами. Учреждения были построены в рекордные сроки – всего за полгода. Общий бюджет проекта составил около 4 млрд рублей.

Строительство  центра в Ачинске началось в апреле с нуля на территории краевого центра охраны материнства и детства №2.

- Мы обсуждали эту тему весной, в конце марта. Олег Владимирович предложил построить два госпиталя у нас в Красноярском крае, - рассказал губернатор Красноярского края Александр Усс. - И вот современный медцентр, оснащённый по последнему слову техники, создан  за шесть с небольшим месяцев. Мощности его достаточно серьёзные. Это имеет важное значение не только для Ачинска, где заполненность коечного фонда сегодня порядка 80%, но и для всех западных районов Красноярского края.

В госпитале имеются отделение реанимации и интенсивной терапии, оснащенные высокотехнологичным медицинским оборудованием от ведущих мировых производителей, в том числе компьютерным томографом, аппаратом УЗИ экспертного класса.

- Самое главное, я считаю, - чтобы в медицинском центре было удобно пациентам и врачам. Исходя из этого принципа велось строительство, - подчеркнул Олег Дерипаска, - конечно, есть еще куда стремиться. И мы об этом сегодня говорили.

Все профильные специалисты прошли обучение для работы на современном оборудовании.  Стоимость всех работ составила более 500 млн рублей. Первые пациенты поступят в ачинский медицинский центр уже 1 декабря.

Новые учреждения получили название «Медицинский центр помощи и спасения». Все они будут ориентированы на борьбу с внебольничной пневмонией

«Все работали  по-стахановски - 24 часа в сутки, без выходных и праздников. Мы планируем сейчас разместить в медициеском ценире помощи и спасения 75 пациентов, - прокомментировал депутат Ачинского горсовета, главный врач Александр Третьяков.

Еще 4 подобных медицинские центра начали  работать  в Братске, Тайшете, Шелехове (Иркутская область) и Саяногорске (Хакасия). Два – в Богучанах (Красноярский край) и Краснотурьинске (Свердловская область) откроются совсем скоро. Все они были построены по инициативе Олега Дерипаска.  Медицинские центры смогут принять от 60 до 120 пациентов.

После стабилизации эпидемиологической обстановки учреждения будут перепрофилированы в центры иммунологии, где особое внимание будет уделено диагностике сложных заболеваний.

Все медицинские учреждения станут структурными подразделениями инфекционных или многопрофильных городских больниц. Наряду с ранее закупленными Олегом Дерипаска автомобилями скорой помощи, которые раннее были переданы на баланс регионам.

Это первый в России пример частных инвестиций в строительство современных медицинских центров сразу в нескольких регионах. Проект обошелся примерно в 4 млрд рублей. 

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярске завершен ремонт дорог по нацпроекту

В Красноярске завершен ремонт дорог по нацпроекту

30 Ноября 2020 г.
На 9 объектах работы начали только в августе
Новости Красноярска: Полиция заинтересовалась незаконным карьером в Солонцах

Полиция заинтересовалась незаконным карьером в Солонцах

30 Ноября 2020 г.
По данным МВД строители незаконно пользуются недрами
Новости Красноярска: В Красноярске ищут двух девушек-подростков

В Красноярске ищут двух девушек-подростков

30 Ноября 2020 г.
Они пропали в один день и вместе.
Новости Красноярска: Творческий конкурс «Приемная семья – теплый дом» прошел в Красноярском крае в онлайн-формате

Творческий конкурс «Приемная семья – теплый дом» прошел в Красноярском крае в онлайн-формате

30 Ноября 2020 г.
Были представлены лучшие конкурсные работы
Новости Красноярска: Красноярской станции скорой помощи передали наборы продуктов к чаю

Красноярской станции скорой помощи передали наборы продуктов к чаю

30 Ноября 2020 г.
Продолжается работа волонтерского центра партии «Единая Россия»
Новости Красноярска: В Красноярске снимают очередной выпуск популярного тревел-шоу «Орел и решка»

В Красноярске снимают очередной выпуск популярного тревел-шоу «Орел и решка»

30 Ноября 2020 г.
Известных ведущих видели в краевом центре
Новости компаний
30/11
Жители Ачинска сэкономят 5 рублей на проезде в трамвае, став участниками акции Сбера
25/11
На Красноярском цементном заводе состоялся торжественный пуск в эксплуатацию нового электрофильтра
25/11
Главная особенность сезона благоустройства-2020 — весенне-летний дефицит дорожных рабочих и механизаторов
24/11
Комбинат «Волна» отгрузил первую партию продукции «Виколор-принт»
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Игроки футбольного клуба «Енисей» навестили детей из школы «Твой старт»

Игроки футбольного клуба «Енисей» навестили детей из школы «Твой старт»

30 Ноября 2020 г.
Клуб взял шефство над особенными ребятишками
Новости Красноярска: Из-за коронавируса музейную ночь в Красноярске переносят на 2021 год

Из-за коронавируса музейную ночь в Красноярске переносят на 2021 год

30 Ноября 2020 г.
Весной мероприятия проводили в онлайн-формате
Новости Красноярска: Новая станция по обезвоживанию осадков в Дивногорске позволит перерабатывать ил в удобрения

Новая станция по обезвоживанию осадков в Дивногорске позволит перерабатывать ил в удобрения

30 Ноября 2020 г.
Это предотвратит загрязнение почвы и Енисея
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Морозова А.С. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru