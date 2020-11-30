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В Красноярске завершен ремонт дорог по нацпроекту

Главная Общество
Красноярск
17:27 30 Ноября 2020
в красноярске, дороги, ремонт, администрация, общество
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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Дорожники успели завершить в срок работы на объектах нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В этом году работы завершены позже обычного, так как 9 из 18 контрактов на ремонт были разыграны только в августе. Это связано с особенностями перераспределения федерального финансирования.

«Многие города не стали брать на себя такой риск и отказались от дополнительного ремонта. В Красноярске благодаря четкой организации и ежедневному контролю к сегодняшнему дню отремонтировали дополнительно 9 крупных городских магистралей. Это пр. Металлургов, ул. Тельмана, ул. 9 мая, ул. Енисейский тракт, ул. Елены Стасовой, ул. Чернышева, ул. Гусарова, ул. Даурская и ул. Амурская», - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Риск был оправдан – все работы завершены. Также подрядчики сдали ул. Ястынскую, ремонт которой длился два сезона. Отремонтировали ул. Судостроительную, ул. Марковского, ул. Железнодорожников, участок проспекта им. газеты «Красноярский рабочий» (от ул. Фестивальная до Транспортного проезда), ул. Аэровокзальную, ул. Дудинскую. Отметим, что в этом году на ремонт дорог в Красноярске было потрачено 1,3 млрд рублей.

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