Полиция заинтересовалась незаконным карьером в Солонцах

Краевая полиция начала проверку по факту порчи земель и незаконного пользования недрами в поселке Солонцы. На то, что строители незаконно организовали карьер в Емельяновском районе, силовикам пожаловались местные жители. По информации сайта НГС. Новости, работы на участке ведет строительная компания «Сибиряк».

«В дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России «Емельяновский» поступило сообщение о том, в поселке Солонцы строительной компанией производится разработка карьера. По данному факту сотрудниками Отдела экономической безопасности и противодействии коррупции проводится проверка. Собранные материалы по ч.1 ст. 8.6 КоАП РФ «Порча земель» направлены в Енисейское межрегиональное управление Федеральной службы по надзору», - пояснили в пресс-службе МВД по Красноярскому краю.

Кроме того, силовики направили собранные материалы в министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края для принятия решения в правовом поле. По данным жителей, строители пользуются карьером с начала лета.





