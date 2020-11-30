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Полиция заинтересовалась незаконным карьером в Солонцах

Главная Общество
Красноярск
17:17 30 Ноября 2020
в красноярске, красноярск, в красноярском крае, строительство, компания, экология, полиция, общество
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © пресс-служба ГУ МВД по региону
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Краевая полиция начала проверку по факту порчи земель и незаконного пользования недрами в поселке Солонцы. На то, что строители незаконно организовали карьер в Емельяновском районе, силовикам пожаловались местные жители. По информации сайта НГС. Новости, работы на участке ведет строительная компания «Сибиряк».

«В дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России «Емельяновский» поступило сообщение о том, в поселке Солонцы строительной компанией производится разработка карьера. По данному факту сотрудниками Отдела экономической безопасности и противодействии коррупции проводится проверка. Собранные материалы по ч.1 ст. 8.6 КоАП РФ «Порча земель» направлены в Енисейское межрегиональное управление Федеральной службы по надзору», - пояснили в пресс-службе МВД по Красноярскому краю.

Кроме того, силовики направили собранные материалы в министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края для принятия решения в правовом поле. По данным жителей, строители пользуются карьером с начала лета.



 

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