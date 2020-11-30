В Красноярске ищут двух девушек-подростков

В краевом центре объявлен розыск двух девушек-подростков. Об этом сообщили в социальных сетях, в группе «Поиск пропавших детей – Красноярск».

Известно, что 15-летняя Кристина Киселева и 14-летняя Регина Леонова ушли из своих домов накануне, 29 ноября, до сих пор их местонахождение неизвестно.

Приметы Регины: рост 152 сантиметра, стройное телосложение, черные волосы и короткая стрижка, а также зеленые глаза. Кроме того, у нее шрам над бровью и губой, картавит и при испуге заикается. В день пропажи была одета в черный пуховик с красным карманом на спине, черные джинсы и черные ботинки с зелеными шнурками.

Кристина ростом около 165 сантиметров, имеет худощавое телосложение и белые волосы средней длины. Из особых примет известно, что есть самодельная черная татуировка в виде узора. В день пропажи на ней был черный пуховик, ярко-зеленая толстовка, синие джинсы и черные «берцы». При себе был черный рюкзак и мобильный телефон марки «Honor 8».

Судя по тому, что девушки проживают в непосредственной близости, они между собой знакомы и пропали одновременно. Волонтеры просят всех, кому известно о местонахождении девушек сообщить в дежурную часть отдела полиции №8: 8 (391) 266-94-18 или на круглосуточный номер телефона волонтерской организации: 8-950-99-66-066.

Фото: vk.com/poiskdeteikrasnoyarsk