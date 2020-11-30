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Красноярской станции скорой помощи передали наборы продуктов к чаю

Главная Общество
Красноярск
13:45 30 Ноября 2020
помощь, партии, поддержка, вирус, врачи
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В регионе продолжается работа волонтерского центра партии «Единая Россия». Сегодня, 30 ноября, партийные активисты привезли коробки с продуктовыми наборами к чаю в рамках акции «Спасибо врачам» сотрудникам Красноярской станции скорой медицинской помощи. Вместе с волонтерами приехал депутат Государственной думы Виктор Зубарев, который работает в Красноярске в рамках региональной недели.

В составе наборов нескоропортящиеся продукты – чай, кофе, вафли, шоколадные конфеты, джем и т.д. Ими медики смогут подкрепиться в перерывах между сменами.

Виктор Зубарев пообщался с главным врачом Красноярской станции скорой медицинской помощи Сергеем Скрипкиным.

«Сейчас, по сравнению даже с тем, что было неделю назад, нам стало полегче. Количество вызовов уменьшилось. Раньше у одной бригады доходило до 30 вызовов в сутки, люди просто жили в служебных машинах. Количество заболеваний коронавирусом, пневмонией уменьшилось. Все-таки ограничительные меры возымели действие. И сами медики стали болеть меньше», - сообщил Скрипкин.

Виктор Зубарев в свою очередь отметил, что многие ждали наступления сибирских морозов, ведь традиционно с приходом холодов вирусные болезни отступают. Он также поблагодарил врачей за непростой и важный труд, и призвал оперативно сообщать обо всех проблемных вопросах, которые можно поднимать, в том числе, и на уровне Государственной думы.

«Эта помощь актуальна всегда. Уже девять месяцев мы работаем в таком напряженном режиме, и в этих условиях мы рады любой помощи. Это действительно поддержка, от «Единой России», от неравнодушных людей, которые помогают от чистого сердца. И нашим сотрудникам всегда это приятно, потому что у них не так много времени посидеть и попить чай, кофе. Все постоянно находятся на вызовах. Поэтому когда работа позволяет передохнуть небольшой отрезок времени, они с удовольствием пьют чай с этими сладостями, у них поднимается настроение. Мы все надеемся, что скоро это все закончится и мы сможем вернуться к прежней жизни», - сказал Сергей Скрипкин.

Фото: «Единая Россия»
По материалам «Единой России»

В статье упоминаются:
Организации: «Единая Россия»
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