В Красноярске снимают очередной выпуск популярного тревел-шоу «Орел и решка»

В Красноярск вернулось популярное шоу о путешествиях «Орел и решка», который выходит на телеканале «Пятница». Об этом стало известно из социальных сетей.

Горожане публикуют фотографии с ведущим Тимуром Родригезом, у которого с собой фирменный красный рюкзак. Отсюда можно сделать вывод, что ведущему не повезло с выбором стороны монеты и он проживает два дня на 100 долларов в краевом центре. Его видели в нацпарке «Красноярские Столбы», в «Бобровом Логу» и на проспекте Мира. Сам ведущий опубликовал фотографии из одного из баров Красноярска.

Отметим, что в новом сезоне ведущий работает в паре с блогером и телеведущей Региной Тодоренко.

Фото: телеграм-канал "Бал дебютанток", инстаграм Тимура Родригеза.