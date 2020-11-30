В Курагино сотрудница кредитной организации забирала заемные деньги клиентов

В полицию поселка Курагино обратилась представительница кредитной организации, которая заявила, что ее сотрудница присваивала деньги предприятия.

Стражи порядка выяснили, что с марта 2019 по октябрь 2020 года 27-летняя сотрудница финансового учреждения в Курагино регулярно воровала деньги из кассы. Подозреваемая работала по одной схеме, она вводила в заблуждение клиентов организации, которые обращались за займом. Когда приходил положительный ответ, она связывалась с жителями и сообщала, что их заявку не одобрили, после чего подделывала подписи и забирала деньги согласно договору займа, затем распоряжалась ими по своему усмотрению. Всего, таким образом, она смогла украсть 260 тысяч рублей, оформив кредиты на 18 человек.

В отношении девушки было возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата». Максимальное наказание – 6 лет лишения свободы. Сейчас девушка находится под подпиской о невыезде, продолжается расследование уголовного дела.