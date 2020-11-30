Жители Ачинска сэкономят 5 рублей на проезде в трамвае, став участниками акции Сбера

С 15 ноября 2020 по 31 января 2021 года пассажиры Ачинска получат скидку при оплате проезда картами Сбербанка (Visa, MasterCard, МИР), став участниками акции Сбера «Безналичный транспорт». Сэкономить на проезде жители и гости города смогут в муниципальных трамваях, оборудованных устройствами для приема бесконтактных банковских карт.

Расплачиваясь картой в одно касание, держатель карты получит скидку за проезд в размере 5 рублей. Схема оплаты проста – необходимо на несколько секунд приложить бесконтактную карту или мобильное устройство с технологией NFC к валидатору, чтобы сумма разовой поездки списалась с карты уже со скидкой. Стоимость проезда с учетом скидки будет отображаться в нижней части чека, подтверждающего оплату проезда.

Дмитрий Солнцев, управляющий Красноярским отделением Сбербанка:

«Сбер активно работает над развитием системы безналичной оплаты в общественном транспорте Красноярского края. Возможность бесконтактной оплаты – это не только удобно и быстро, но и безопасно. А сегодня это еще и выгодно, благодаря акции «Безналичный транспорт». Надеемся, что весомая скидка за проезд станет дополнительным мотиватором для пассажиров, чтобы использовать безналичный способ оплаты проезда».