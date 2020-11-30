За два года старые автобусы в Красноярске заменят на транспорт высокого экологического класса

В городской администрации планируют в течение двух лет произвести масштабное обновление автобусного автопарка. В мэрии сообщили, что в муниципальные контракты с перевозчиками добавлены требования к экологичности подвижного состава. Так, уже с апреля 2021 года девять автобусных маршрутов будут обслуживать только автобусы экологического класса Евро-4, а один маршрут – автобусы класса Евро-5.

«Департамент транспорта ведет постоянную работу с перевозчиками по модернизации подвижного состава. Сегодня для администрации города улучшение экологической ситуации – одна из важнейших задач. Поэтому переход на автобусы более высокого экологического класса необходим. Сейчас мы начали заключать контракты на следующие 5 лет», - отметил заместитель руководителя департамента транспорта Игорь Манченко.

В мэрии отметили, что перевозчики будут обновлять автопарки постепенно, так как из-за пандемии существенно сократился пассажиропоток, а также у транспортных предприятий возникли другие сопутствующие убытки.