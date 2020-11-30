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Ученики аварийных школ № 70 и № 86 будут учиться по индивидуальному расписанию

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Красноярск
09:49 30 Ноября 2020
в красноярске, образование, школа, школы, школьники, ремонт, капремонт, администрация, общество
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Ученики аварийных школ № 70 и № 86 переведены в другие общеобразовательные учреждения. Неопределенное время детям придется учиться по другим адресам. 1-3 классы 70-ой школы с ул. Аэровокзальная перешли в ближайшую школу №66, на ул. П. Железняка. Дети из 4 классов определены в 145-ую школу на Взлетке, а ученики с 5 по 11 классы после завершения дистанционного обучения будут заниматься в новой школе № 157.

Ученики 1-4 классов школы №86 теперь будут заниматься в гимназии на ул. Мечникова, 13. В мэрии отметили, что маршруты автобусов № 27 и № 52 подстроили под расписание уроков, чтобы детям было удобно добираться из дома и обратно. Возможно, что для них введут бесплатный проезд.

Отметим, что в городской администрации пока не знают даже о сроках начала ремонта в авариных школах № 70 и № 86, не говоря уже о сроках окончания работ.

 

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