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Синоптики обещают красноярцам незначительное потепление

Главная Общество
Красноярск
08:48 30 Ноября 2020
в красноярске, погода, потепление, ветер
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В первую неделю декабря в Красноярск придет незначительное потепление. По данным Среднесибирского УГМС, в понедельник, 30 ноября, в городе ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западного направления усилится до 11 м/с. Температура воздух ночью опускалась до -22°С, в светлое время суток воздух прогреется до -8…-10°С. К 14:00 синоптики планируют снять режим НМУ первой степени опасности, который действует в Красноярске с пятницы.

«В центральных и южных районах ночью и утром местами ожидается туман, на дорогах центральных и южных районов Красноярского края сохранится гололедица», - добавили в метеоцентре.

В ночь на вторник, 1 декабря, термометры в Красноярске покажут -11°С, в светлое время суток потеплеет до -8°С, осадков не ожидается.
С средины недели ночные температуры опустятся до -13…-15°С, а в дневные часы будет около -10°С. Со среды и до конца недели в городе будет идти небольшой снег.

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