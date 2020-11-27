27 ноября
Красноярск
погода -12 °C
75.81
 
€ 89.89
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Хирургическое отделение 20-ой больницы возобновляет плановую госпитализацию детей и взрослых

Главная Общество
Красноярск
17:41 27 Ноября 2020
здравоохранение, операция, больница, в красноярском крае, в красноярске, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Красноярская межрайонная клиническая больница №20 имени И. С. Берзона возобновит плановую госпитализацию детей и взрослых в хирургические отделения с 30 ноября. Врачи начнут принимать пациентов по профилям «хирургия», «торакальная хирургия», «колопроктология», «оториноларингология», «детская хирургия», «детская урология-андрология», «детская травматология-ортопедия», «детская нейрохирургия», «детская торакальная хирургия», сообщили в краевом Минздраве.

В ведомстве подчеркивают, что для госпитализации необходимо направление от лечащего врача из поликлиники по месту жительства, а также отрицательный тест на COVID-19, который был сделан за три дня до поступления в больницу.

Напомним, что в начале ноября 20-ая больница приостановила плановую госпитализацию в хирургические отделения из-за напряженной эпидемиологической ситуацией. Тем, кто был записан на плановую госпитализацию или консультации, необходимо уточнить новые сроки в отделениях, куда выписаны направления.

 

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Красноярцы напишут Географический диктант

Красноярцы напишут Географический диктант

27 Ноября 2020 г.
Акция пройдет 29 ноября
Новости Красноярска: В 2020 году приютах остались только 38 агрессивных собак

В 2020 году приютах остались только 38 агрессивных собак

27 Ноября 2020 г.
Всего отловили более 2 тысяч бездомных псов
Новости Красноярска: «Голь на выдумки хитра»: житель краевого центра прятал наркотики в мандаринах

«Голь на выдумки хитра»: житель краевого центра прятал наркотики в мандаринах

27 Ноября 2020 г.
Его задержали на Татышеве
Новости Красноярска: Олег Дерипаска может построить дом Агафье Лыковой

Олег Дерипаска может построить дом Агафье Лыковой

27 Ноября 2020 г.
Об этом рассказал директор заповедника «Хакасский»
Новости Красноярска: Дизельное топливо Ачинского НПЗ вошло в первую сотню «Лучших товаров России-2020»

Дизельное топливо Ачинского НПЗ вошло в первую сотню «Лучших товаров России-2020»

27 Ноября 2020 г.
Продукция АНПЗ снова вошла в число победителей
Новости Красноярска: В «Гремячей гриве» ввели запрет на катание на санках и снегоходах

В «Гремячей гриве» ввели запрет на катание на санках и снегоходах

27 Ноября 2020 г.
По мнению администрации, это будет способствовать безопасности
Новости компаний
25/11
На Красноярском цементном заводе состоялся торжественный пуск в эксплуатацию нового электрофильтра
25/11
Главная особенность сезона благоустройства-2020 — весенне-летний дефицит дорожных рабочих и механизаторов
24/11
Комбинат «Волна» отгрузил первую партию продукции «Виколор-принт»
19/11
Игры разума: «Ростелеком» и Huawei вывели на рынок роутер «Игровой» с искусственным интеллектом
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: «Встретил бабушку и помог донести сумки до дома»: в Железногорске мужчина регулярно воровал у пожилой женщины

«Встретил бабушку и помог донести сумки до дома»: в Железногорске мужчина регулярно воровал у пожилой женщины

27 Ноября 2020 г.
Его задержали и он сотрудничает со следствием
Новости Красноярска: В Красноярске второй раз за зиму введен режим НМУ

В Красноярске второй раз за зиму введен режим НМУ

27 Ноября 2020 г.
Пока на трое суток – до 30 ноября
Новости Красноярска: Виктор Зубарев подвел итоги бюджетного марафона

Виктор Зубарев подвел итоги бюджетного марафона

27 Ноября 2020 г.
Поддержка придет и в города и в небольшие села
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Морозова А.С. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru