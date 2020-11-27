Хирургическое отделение 20-ой больницы возобновляет плановую госпитализацию детей и взрослых

Красноярская межрайонная клиническая больница №20 имени И. С. Берзона возобновит плановую госпитализацию детей и взрослых в хирургические отделения с 30 ноября. Врачи начнут принимать пациентов по профилям «хирургия», «торакальная хирургия», «колопроктология», «оториноларингология», «детская хирургия», «детская урология-андрология», «детская травматология-ортопедия», «детская нейрохирургия», «детская торакальная хирургия», сообщили в краевом Минздраве.

В ведомстве подчеркивают, что для госпитализации необходимо направление от лечащего врача из поликлиники по месту жительства, а также отрицательный тест на COVID-19, который был сделан за три дня до поступления в больницу.

Напомним, что в начале ноября 20-ая больница приостановила плановую госпитализацию в хирургические отделения из-за напряженной эпидемиологической ситуацией. Тем, кто был записан на плановую госпитализацию или консультации, необходимо уточнить новые сроки в отделениях, куда выписаны направления.