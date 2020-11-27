27 ноября
Красноярск
погода -12 °C
75.81
 
€ 89.89
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Красноярцы напишут Географический диктант

Главная Общество
Красноярск
17:31 27 Ноября 2020
диктант, красноярск, в красноярске, в красноярском крае, наука, общество, знание
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Дом дружбы народов стал организатором площадки Всероссийского Географического диктанта в Красноярске. В этом году акцию в краевом центре проведут онлайн. Проверить свои знания в области географии красноярцы смогут в воскресенье, 29 ноября, с 12:00 до 13:00. Для этого необходимо заранее заполнить заявку по ссылке. В день диктанта на личную почту участника придет индивидуальная ссылка. На выполнение заданий будет только один час.

Добавим, что также написать географический диктант в Красноярске можно очно. Адреса всех площадок в городе опубликованы на сайте dictant.rgo.ru. С собой потребуется паспорт.

Отметим, что географический диктант проводится Русским географическим обществом с 2015 года. Изначально идея такой акции принадлежит президенту Владимиру Путину. Главная задача диктанта – мотивировать жителей учить географию России, а также привлекать интерес к нашей стране со стороны иностранцев.

Фото: Алексей Михайлов

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Хирургическое отделение 20-ой больницы возобновляет плановую госпитализацию детей и взрослых

Хирургическое отделение 20-ой больницы возобновляет плановую госпитализацию детей и взрослых

27 Ноября 2020 г.
Принимать пациентов начнут с 30 ноября
Новости Красноярска: В 2020 году приютах остались только 38 агрессивных собак

В 2020 году приютах остались только 38 агрессивных собак

27 Ноября 2020 г.
Всего отловили более 2 тысяч бездомных псов
Новости Красноярска: «Голь на выдумки хитра»: житель краевого центра прятал наркотики в мандаринах

«Голь на выдумки хитра»: житель краевого центра прятал наркотики в мандаринах

27 Ноября 2020 г.
Его задержали на Татышеве
Новости Красноярска: Олег Дерипаска может построить дом Агафье Лыковой

Олег Дерипаска может построить дом Агафье Лыковой

27 Ноября 2020 г.
Об этом рассказал директор заповедника «Хакасский»
Новости Красноярска: Дизельное топливо Ачинского НПЗ вошло в первую сотню «Лучших товаров России-2020»

Дизельное топливо Ачинского НПЗ вошло в первую сотню «Лучших товаров России-2020»

27 Ноября 2020 г.
Продукция АНПЗ снова вошла в число победителей
Новости Красноярска: В «Гремячей гриве» ввели запрет на катание на санках и снегоходах

В «Гремячей гриве» ввели запрет на катание на санках и снегоходах

27 Ноября 2020 г.
По мнению администрации, это будет способствовать безопасности
Новости компаний
25/11
На Красноярском цементном заводе состоялся торжественный пуск в эксплуатацию нового электрофильтра
25/11
Главная особенность сезона благоустройства-2020 — весенне-летний дефицит дорожных рабочих и механизаторов
24/11
Комбинат «Волна» отгрузил первую партию продукции «Виколор-принт»
19/11
Игры разума: «Ростелеком» и Huawei вывели на рынок роутер «Игровой» с искусственным интеллектом
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Еще 24 человека скончались от коронавируса в Красноярском крае

Еще 24 человека скончались от коронавируса в Красноярском крае

27 Ноября 2020 г.
Всего зафиксировано 336 новых случаев заболевания
Новости Красноярска: В подвале жилого дома нашли человеческие кости

В подвале жилого дома нашли человеческие кости

27 Ноября 2020 г.
Страшную находку обнаружили коммунальщики
Новости Красноярска: «Встретил бабушку и помог донести сумки до дома»: в Железногорске мужчина регулярно воровал у пожилой женщины

«Встретил бабушку и помог донести сумки до дома»: в Железногорске мужчина регулярно воровал у пожилой женщины

27 Ноября 2020 г.
Его задержали и он сотрудничает со следствием
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Морозова А.С. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru