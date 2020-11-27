Красноярцы напишут Географический диктант

Дом дружбы народов стал организатором площадки Всероссийского Географического диктанта в Красноярске. В этом году акцию в краевом центре проведут онлайн. Проверить свои знания в области географии красноярцы смогут в воскресенье, 29 ноября, с 12:00 до 13:00. Для этого необходимо заранее заполнить заявку по ссылке. В день диктанта на личную почту участника придет индивидуальная ссылка. На выполнение заданий будет только один час.

Добавим, что также написать географический диктант в Красноярске можно очно. Адреса всех площадок в городе опубликованы на сайте dictant.rgo.ru. С собой потребуется паспорт.

Отметим, что географический диктант проводится Русским географическим обществом с 2015 года. Изначально идея такой акции принадлежит президенту Владимиру Путину. Главная задача диктанта – мотивировать жителей учить географию России, а также привлекать интерес к нашей стране со стороны иностранцев.

Фото: Алексей Михайлов