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Красноярские сантехники – в топ-10 России

Главная Общество
Красноярск
17:18 27 Ноября 2020
жкх, соревнования, чемпионат, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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Красноярские сантехники заняли шестое место на самом престижном в России конкурсе соответствующего профессионального мастерства «Лучший сантехник. Кубок России». Всего за победу боролись 100 коллективов. В очный финал, прошедший в Челябинске, вышло 10 команд.

В Красноярск из Челябинска вернулась команда «Короли воды и пара» - спецы муниципальной управляющей компании «Правобережная». Сибиряки участвовали в финале конкурса профессионального мастерства «Лучший сантехник. Кубок России». Это самые престижные в стране подобные соревнования. Красноярцы впервые в истории вышли в финал и заняли сразу шестое место. Причем изначально за победу боролись 100 сильнейших команд со всей страны.

Красноярские сантехники – в топ-10 России

«Короли воды и пара» - это сантехники «Правобережной» Владимир Мулярец и Владимир Козин. Рассказывают - в финале было несколько испытаний: сначала за 25 минут нужно было лучше и качественнее других установить унитаз методом инсталляции. А затем пройти тест на теорию профессии.

«Наши сантехники отличаются своей креативностью и подходом к работе и решению проблем жильцов. На отборочном этапе жюри отметило их харизму, стрессоустойчивость, профессионализм и даже юмор. Конкурс был перенесен с апреля на ноябрь из-за пандемии. Был немного сокращен – всего три этапа – но это не помешало нам занять шестое место. Ну а первыми стали хозяева соревнований – челябинцы», - рассказали в МУК «Правобережная».

Несмотря на то, что в тройку сильнейших красноярцы не попали, их уже – за выход в финал – поздравляли на родном предприятии. Выписали премию и отметили в коллективе.

 

Сам же конкурс имел простую и понятную цель - поднять престиж рабочей профессии сантехника. Поэтому он проводился по необычным правилам. Первый этап назывался «Школа Сантехмена». Команды должны были грамотно провести мастер-классы для учащихся школ или техникумов, воспитанников детских домов или садиков.  Их цель – максимально заинтересовать детей, «зажечь» в них энтузиазм и желание самим попробовать себя в такой профессии. Второй этап назывался  «Добро согревает». Каждая команда должна была оказать бесплатную помощь тем, кто в ней действительно нуждается. Сантехники вкладывают все свое мастерство, а материалы предоставляют спонсоры конкурса. «Короли воды и пара» давали мастер-класс в школе №23 и меняли радиаторы в детском доме.

Как рассказали в МУК, после такого успеха уже в следующем году рассчитывают на призовые места в федеральном конкурсе.

Общество / НОВОСТИ
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