Мама. Дороже золота

29 ноября – в последнее воскресенье осени - в России отмечают День матери. Впервые этот праздник отметили в Российской империи 1 декабря 1915 года в Первом Петроградском отряде скаутов, а после и во всех формированиях юных разведчиков.

Официально праздник всех матерей появился в 1998 году, когда вышел Указ Президента Российской Федерации № 120. С тех пор в последнее воскресенье ноября принято благодарить своих матерей за любовь и заботу.

Виктор Зубарев, депутат Государственной думы РФ:

«Я из семьи железнодорожников - людей со своими традициями и нравственными устоями. В нашей семье ценились труд, целеустремленность и надежность. Даже в самые тяжелые времена мы всегда поддерживали друг друга. Во многом все это воспитала в нас именно мама – Галина Васильевна. С огромной теплотой, а иногда и слезами, вспоминаю свою маму. Ее давно нет с нами, но лучшие моменты - часть моей памяти, причем самые светлые и добрые. В раннем детстве - нежность, первая азбука, замечательные «фирменные» пирожки, в школе и юности - помощь, советы, добрые наставления. И бесконечная забота. Берегите мам и бабушек, друзья!».

Александр Бурков, губернатор Омской области:

«Радовать свою маму и супругу в этот праздник будем вместе с сыном. Как правило, у нас есть творческие номера, которые мы можем исполнить. Поэтому будет радовать!».

Бувайсар Сайтиев, трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе (из интервью телекомпании «Афонтово»):

«Мама – золотой человек. Лучший в мире человек. Ей всю жизнь приходилось меня делить с этим видом спорта. Половину своей жизни я провел вдали от нее – мне было очень скучно, очень тяжело. Сидя рядом со своей мамой, я был в тысячу раз счастливей, чем на олимпийском пьедестале».

Вера Оськина, депутат Законодательного собрания края:

«Несколько слов о маме... Ничего не могу с собой поделать... Кто-то может жить без первого, я не могу. Так сложилось, так приучила нас мама... Мы жили в деревне, вся еда готовилась в печке... Я теперь понимаю, как отличается еда, приготовленная в печи, от еды, приготовленной на газовой плите... У нас иногда не было второго блюда, но суп в чугунке был всегда. Добавлю, что мы никогда не были голодными, не было такого, чтобы нам нечего было есть, хотя жили очень бедно... Мама могла все: она сама пекла хлеб из ржаной муки... Это было очень вкусно. Сейчас такой не пекут. Я и сегодня удивляюсь тому, как мама все успевала: работать, обихаживать семью - нас было шестеро, всех обшивать (из одежды практически ничего не покупалось), содержать дом, ухаживать за братьями нашими меньшими (скотом), пока мы не подросли... Это уже потом мы начали помогать ей... Работа по дому, уход за скотиной - это всегда считалось женской обязанностью... Как и сегодня во многих семьях... Помню, когда подросла, носила воду из колодца, ощущение было таким, что руки (детские) от этого становились длиннее... Пыталась носить воду на коромысле, особенно в дни, когда топили баню (она была достаточно далеко, за прудом), но так толком и не научилась, почему-то одно из ведер вдруг начинало раскачиваться и вода из него выплескивалась почти наполовину... А еще помню, как мама учила нас с младшим братом Витей косить. - в первый же день, когда я точила косу, разрезала безымянный палец, да так сильно, что пришлось перевязывать рану, шрам остался до сих пор... Мы многое перенимаем от своих матерей, многому у них научаемся, и это нам потом очень помогает в жизни... К сожалению, я не научилась вязать, хотя и пыталась, и печь пирог - они у мамы были особенные... Но супы у меня получаются всегда очень вкусными... Мой старший брат Алексей, когда я проводила у родителей отпуск, каждый день приезжал на обед, чтобы съесть тарелку приготовленного мною борща... И это все благодаря маме... Ее не стало почти 25 лет назад, но вспоминаю я ее каждый день, она всегда со мной, моя мама. Сейчас, когда я стала очень взрослой, понимаю, сколько много черт ее характера переняла... Друзья, берегите своих матерей... Не скупитесь на добрые слова и поступки для них, навещайте их как можно чаще, если живете не вместе... Просто любите их беззаветно и преданно! И слушайте, даже если вы эту историю, которую хочет рассказать вам мама, будете слушать в десятый раз... И берегите! Мама, я буду помнить о тебе всегда, пока живу...».

Мария Жабинская, самая красивая женщина страны:

«С возрастом, с нашим бешеным темпом жизни, бесконечными заморочками, проблемами, мы все меньше имеем возможность побыть рядом с любимой̆ мамой̆ и сказать ей̆ главные слова о любви. Давайте не упускать ни дня и сделаем это прямо сейчас! Тем более по всей̆ России проходит замечательный̆ челендж @mnogodetey_russia #маминалюбовь2020

Выкладывайте свои фотографии в Instagram с мамами и признавайтесь им в любви!

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Дарья Мосунова, самая известная мама Красноярска: