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Олег Дерипаска может построить дом Агафье Лыковой

Главная Общество
Красноярск
14:05 27 Ноября 2020
помощь, строительство, дом, промышленность
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Олег Дерипаска может построить дом Агафье Лыковой. Знаменитая отшельница живет в сибирской тайге уже несколько десятилетий.

По словам директора заповедника «Хакасский» Виктора Непомнящего, Агафья Лыкова обратилась к промышленнику Олегу Дерипаске с просьбой построить ей новую избу.

«В Москве посетил Русскую Православную Старообрядческую Церковь. Удалось лично встретился и пообщаться с Митрополитом Московским и всея Руси Корнелием. Поделился последними новостями с Заимки Лыковых и рассказал о желании одного из известных предпринимателей и меценатов помочь в организации строительства нового дома для таежной отшельницы. Ранее Агафья Карповна поблагодарила Олега Дерипаску за оказанную помощь и написала письмо, ​ в котором попросила Олега Владимировича посодействовать строительству нового жилья. Митрополит Корнилий благословил на это благое дело и пожелал крепкого здоровья Олегу Владимировичу. Также Владыко передал Агафье Карповне календарь на 2021 год, в музей заповедника новую монографию «В Агафьиной тайге», а мне подарил камень из пещеры святого праведного Лазаря в Вифании», - рассказал Непомнящий.

Ранее Дерипаска уже помогал отшельнице. Недавно он передал Лыковой продукты и предметы быта, в том числе постельное белье и посуду. Кроме того, к Лыковой приехал помощник - Николай Седов, сын геолога, который в составе экспедиции впервые обнаружил семью Лыковых и долгое время был ее соседом.

 

по информации компании РУСАЛ

Фото: mysovets.ru

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