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Дизельное топливо Ачинского НПЗ вошло в первую сотню «Лучших товаров России-2020»

Главная Общество
Красноярск
13:20 27 Ноября 2020
нефть, топливо и азс, топливо, рейтинг
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Продукция Ачинского нефтеперерабатывающего завода  (дочернее общество НК «Роснефть») снова вошла в число победителей всероссийского конкурса «100 лучших товаров России-2020». В этом году в каталог лауреатов включено Дизельное топливо ЕВРО, летнее, сорта С, экологического класса К5 по ГОСТ 32511-2013. Нефтепродукт также отмечен почётным дипломом «Золотая сотня».

- В этом году мы представили к участию в конкурсе нефтепродукты, которые ранее уже получали награды конкурса «100 лучших товаров», - отмечает главный инженер АНПЗ Алексей Прошкин. -Это продиктовано условиями программы: согласно положению, звание победителей сохраняется за продуктами в течение двух лет, затем его необходимо подтверждать. Кроме того конкурс позволяет объективно оценить конкурентоспособность наших нефтепродуктов. Выбирая номинантов, особенное внимание мы уделяем бензинам и дизельному топливу: статус победителей всероссийских конкурсов  – это дополнительный стимул для автовладельцев остановить выбор именно на ачинском топливе.

Отметим, сегодня дизельные топлива всех марок сезонности и поставляемые на топливный рынок автобензины производства Ачинского НПЗ имеют действующие дипломы престижной всероссийской программы качества.  

Основная доля моторных топлив, которые производит Ачинский НПЗ, реализуется в Сибирского федерального округа, со сложными климатическими условиями. Для автовладельцев-сибиряков особенно важна легкость запуска и стабильность работы двигателя, что обеспечивается высоким качеством топлива.

Дизельное топливо Ачинского НПЗ вошло в первую сотню «Лучших товаров России-2020»

Для городов Сибири, большинство из которых являются промышленными центрами, не менее важны улучшенные экологические характеристики. Сегодня все моторные топлива Ачинского НПЗ соответствуют экологическому классу К5 (по требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 013/2011). Бензины и дизтоплива содержат минимальное количество бензола и серы, что значительно сокращает содержание загрязняющих веществ в выхлопных газах, что в свою очередь положительно влияет на экологию региона.

Фото: АО «АНПЗ ВНК»
По материалам АО «АНПЗ ВНК»

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