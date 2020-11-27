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В «Гремячей гриве» ввели запрет на катание на санках и снегоходах

Главная Общество
Красноярск
13:07 27 Ноября 2020
в красноярске, запрет, отдых, безопасность, общество
Автор: Sibnovosti.ru
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В эко-парке «Гремячая грива» запретили посетителям кататься на санках, снегоходах и плюшках. В администрации сообщили, что запрет принят в интересах безопасности.

«Мы заботимся о наших посетителях, и не хотим, чтобы вот такие зимние забавы обернулись трагедией. Поэтому запрещаем кататься по склонам на санках, ватрушках и снегокатах на территории эко-парка. Это действительно очень опасно. Ведь случайно можно влететь в дерево, столкнуться с пешеходом или лыжником. Такие случаи уже, к сожалению, были. Надеемся, что горожане услышат наше обращение и будут соблюдать правила. Приезжайте на прогулку, играйте в снежки и лепите снеговиков на свежем воздухе», - сообщила представитель парка Ксения Кацер.

В администрации парка добавили, что туристы раскатывают дорожки, и те становятся скользкими и опасными.

Фото: www.kraysport.ru

 

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