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В Красноярске второй раз за зиму введен режим НМУ

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Красноярск
12:44 27 Ноября 2020
в красноярском крае, в красноярске, красноярск, экология, небо, загрязнение, погода, общество
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В краевом центре второй раз за наступившую зиму ввели режим неблагоприятных метеорологических условий. Об этом сообщили в Среднесибирском УГМС.

Режим введен из-за установившейся неблагоприятной погоды для рассеивания в воздухе вредных и мелкодисперсных частиц.

Он будет действовать с 14:00 сегодняшнего дня до 14:00 27 ноября, то есть ровно трое суток.

Жителям города не рекомендовано без необходимости выходить на улицу и проветривать жилые помещения уличным воздухом. Кроме того, следует воздержаться от занятий спортом на улице и минимизировать поездки на личных автомобилях.

По данным портала Nebo.Live все районы краевого центра находятся в зоне сильного загрязнения.

В Красноярске второй раз за зиму введен режим НМУ

Стоит отметить, что едкий запах гари ощущается со вчерашнего вечера.

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