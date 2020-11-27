В Красноярске второй раз за зиму введен режим НМУ

В краевом центре второй раз за наступившую зиму ввели режим неблагоприятных метеорологических условий. Об этом сообщили в Среднесибирском УГМС.

Режим введен из-за установившейся неблагоприятной погоды для рассеивания в воздухе вредных и мелкодисперсных частиц.

Он будет действовать с 14:00 сегодняшнего дня до 14:00 27 ноября, то есть ровно трое суток.

Жителям города не рекомендовано без необходимости выходить на улицу и проветривать жилые помещения уличным воздухом. Кроме того, следует воздержаться от занятий спортом на улице и минимизировать поездки на личных автомобилях.

По данным портала Nebo.Live все районы краевого центра находятся в зоне сильного загрязнения.

Стоит отметить, что едкий запах гари ощущается со вчерашнего вечера.