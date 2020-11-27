«Встретил бабушку и помог донести сумки до дома»: в Железногорске мужчина регулярно воровал у пожилой женщины

В ЗАТО Железногорск стражи порядка задержали 36-летнего местного жителя, которого подозревают в воровстве у пожилой женщины. По данным полицейских, с июля по октябрь злоумышленник предложил свою помощь 78-летней пенсионерке и вошел к ней в доверие. Неоднократно приходя в квартиру, он воровал деньги и золотые украшения на общую сумму около 18 тысяч рублей.

Сейчас полицейские установили причастность подозреваемого минимум к трем преступным эпизодам. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Грабеж». Максимальное наказание – 4 года лишения свободы.

В настоящее время задержанный находится под арестом, свою вину признает и активно сотрудничает со следствием. Однако стражи порядка предполагают, что от его преступных действий могли пострадать другие люди. В полиции просят всех, кто пострадал от действий мужчины, сообщить в дежурную часть полиции по Железногорску но номерам: 74-58-58, 76-58-58.

Фото: скриншот ГУ МВД по Красноярскому краю