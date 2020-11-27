В Красноярском крае клиенты Почты России могут получить посылки, не выходя из дома

В условиях сложной эпидемиологической ситуации красноярцы все чаще используют возможности получения услуг почтовой связи на дому. Одна из них - доставка на дом регистрируемых почтовых отправлений.

С начала года в Красноярском крае почтальоны и курьеры доставили более 36 тыс. мелких пакетов и посылок. 90% отправлений доставляются на следующий день после оформления заказа, остальные – через день. Активнее всего доставку на дом заказывали жители Красноярска и Норильска.

Чтобы получить регистрируемый мелкий пакет или посылку, не посещая отделение почтовой связи, нужно сделать заявку удобным для себя способом. Адресат может подать заявку в мобильном приложении Почты России, в личном кабинете на сайте www.pochta.ru или по телефону контакт-центра 8-800-100-00-00. Если получатель решит воспользоваться мобильным приложением или сайтом, то ему необходимо найти свое почтовое отправление на странице отслеживания и убедиться, что его статус «Ожидает адресата в месте вручения». Затем - пошагово оформить услугу. После поступления заявки с получателем свяжутся по телефону для уточнения времени доставки.

Услуга по доставке регистрируемых почтовых отправлений на дом осуществляется за дополнительную плату, которая составляет 100 руб. за одно отправление. Почтовое отправление весом до 2,5 кг будет доставлено почтальоном отделения почтовой связи, свыше 2,5 кг - курьером.

«Мы благодарны клиентам за использование цифровых сервисов Почты России и выбор дистанционного обслуживания. Наши сотрудники полностью обеспечены средствами индивидуальной защиты. Доставка посылок на дом позволяет гражданам минимизировать контакты с окружающими в период сезонных заболеваний», — отметила заместитель директора УФПС Красноярского края Елена Малышева.

Вырос спрос и на услуги курьерской доставки. За 10 месяцев 2020 года жители края отправили и получили почти 410 тыс. экспресс-отправлений, что на 104 тыс. отправлений больше, чем за аналогичный период 2019 года. Услуга экспресс-почты - самый удобный и быстрый способ доставки почтовых отправлений по стране и за границу. К преимуществам услуги относятся приоритетная обработка, перевозка и доставка отправлений. Все экспресс-отправления регистрируются, их доставку и вручение легко отследить с помощью трек-номера на сайте www.pochta.ru или в мобильном приложении Почты России. При отправлении писем и посылок с помощью EMS упаковочный материал (коробка, пакет, конверт для документов) предоставляются клиенту бесплатно.

Курьер забирает отправление весом до 31,5 кг в удобном для клиента месте и доставляет его адресату домой или в офис по предварительному согласованию. Лидерами по отправкам экспресс-почты являются жители Красноярска и Норильска.

Для вызова курьера клиенту необходимо позвонить по телефону: 8 (800) 200-50-55 или оставить заявку на сайте Почты России https://www.pochta.ru/courier.

В Красноярском крае 9 участков курьерской доставки: в Ачинске, Железногорске, Зеленогорске, Канске, Красноярске, Минусинске, Норильске, Лесосибирске, Шарыпово.

Узнать сроки доставки и стоимость услуги «EMS Отправления» можно в отделениях почтовой связи или на сайте pochta.ru.

Фото: Почта России

По материалам Почты России