27 ноября
Красноярск
погода -12 °C
75.81
 
€ 89.89
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярском крае клиенты Почты России могут получить посылки, не выходя из дома

Главная Общество
Красноярск
12:09 27 Ноября 2020
связь, услуги, почта, вирус, работа
версия для печати Ico_print

В условиях сложной эпидемиологической ситуации красноярцы все чаще используют возможности получения услуг почтовой связи на дому. Одна из них -  доставка на дом регистрируемых почтовых отправлений.

С начала года в Красноярском крае почтальоны и курьеры доставили более 36 тыс. мелких пакетов и посылок. 90% отправлений доставляются на следующий день после оформления заказа, остальные – через день. Активнее всего доставку на дом заказывали жители Красноярска и Норильска.

Чтобы получить регистрируемый мелкий пакет или посылку, не посещая отделение почтовой связи, нужно сделать заявку удобным для себя способом. Адресат может подать заявку в мобильном приложении Почты России, в личном кабинете на сайте www.pochta.ru или по телефону контакт-центра 8-800-100-00-00. Если получатель решит воспользоваться мобильным приложением или сайтом, то ему необходимо найти свое почтовое отправление на странице отслеживания и убедиться, что его статус «Ожидает адресата в месте вручения». Затем - пошагово оформить услугу. После поступления заявки с получателем свяжутся по телефону для уточнения времени доставки.

Услуга по доставке регистрируемых почтовых отправлений на дом осуществляется за дополнительную плату, которая составляет 100 руб. за одно отправление. Почтовое отправление весом до 2,5 кг будет доставлено почтальоном отделения почтовой связи, свыше 2,5 кг -  курьером.

«Мы благодарны клиентам за использование цифровых сервисов Почты России и выбор дистанционного обслуживания. Наши сотрудники полностью обеспечены средствами индивидуальной защиты. Доставка посылок на дом позволяет гражданам минимизировать контакты с окружающими в период сезонных заболеваний», — отметила заместитель директора УФПС Красноярского края Елена Малышева.

Вырос спрос и на услуги курьерской доставки. За 10 месяцев 2020 года жители края отправили и получили почти 410 тыс. экспресс-отправлений, что на 104 тыс. отправлений больше, чем за аналогичный период 2019 года. Услуга экспресс-почты - самый удобный и быстрый способ доставки почтовых отправлений по стране и за границу. К преимуществам услуги относятся приоритетная обработка, перевозка и доставка отправлений. Все экспресс-отправления регистрируются, их доставку и вручение легко отследить с помощью трек-номера на сайте www.pochta.ru или в мобильном приложении Почты России. При отправлении писем и посылок с помощью EMS упаковочный материал (коробка, пакет, конверт для документов) предоставляются клиенту бесплатно.

Курьер забирает отправление весом до 31,5 кг в удобном для клиента месте и доставляет его адресату домой или в офис по предварительному согласованию. Лидерами по отправкам экспресс-почты являются жители Красноярска и Норильска.

Для вызова курьера клиенту необходимо позвонить по телефону: 8 (800) 200-50-55 или оставить заявку на сайте Почты России https://www.pochta.ru/courier.

В Красноярском крае 9 участков курьерской доставки: в Ачинске, Железногорске, Зеленогорске, Канске, Красноярске, Минусинске, Норильске, Лесосибирске, Шарыпово.

Узнать сроки доставки и стоимость услуги «EMS Отправления» можно в отделениях почтовой связи или на сайте pochta.ru.

Фото: Почта России
По материалам Почты России

В статье упоминаются:
Организации: АО «Почта России»
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В «Гремячей гриве» ввели запрет на катание на санках и снегоходах

В «Гремячей гриве» ввели запрет на катание на санках и снегоходах

27 Ноября 2020 г.
По мнению администрации, это будет способствовать безопасности
Новости Красноярска: В Красноярске второй раз за зиму введен режим НМУ

В Красноярске второй раз за зиму введен режим НМУ

27 Ноября 2020 г.
Пока на трое суток – до 30 ноября
Новости Красноярска: «Встретил бабушку и помог донести сумки до дома»: в Железногорске мужчина регулярно воровал у пожилой женщины

«Встретил бабушку и помог донести сумки до дома»: в Железногорске мужчина регулярно воровал у пожилой женщины

27 Ноября 2020 г.
Его задержали и он сотрудничает со следствием
Новости Красноярска: Торговая марка «Золотая коллекция» - полуфабрикаты от компании «Моменталь»

Торговая марка «Золотая коллекция» - полуфабрикаты от компании «Моменталь»

27 Ноября 2020 г.
В полуфабрикатах используют исключительно местное сырье
Новости Красноярска: Сервис «Лицей» стал альтернативой домашним репетиторам для школьников Красноярского края

Сервис «Лицей» стал альтернативой домашним репетиторам для школьников Красноярского края

27 Ноября 2020 г.
Портал был запущен в декабре 2019 года
Новости Красноярска: Виктор Зубарев подвел итоги бюджетного марафона

Виктор Зубарев подвел итоги бюджетного марафона

27 Ноября 2020 г.
Поддержка придет и в города и в небольшие села
Новости компаний
25/11
На Красноярском цементном заводе состоялся торжественный пуск в эксплуатацию нового электрофильтра
25/11
Главная особенность сезона благоустройства-2020 — весенне-летний дефицит дорожных рабочих и механизаторов
24/11
Комбинат «Волна» отгрузил первую партию продукции «Виколор-принт»
19/11
Игры разума: «Ростелеком» и Huawei вывели на рынок роутер «Игровой» с искусственным интеллектом
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярск пришло похолодание

В Красноярск пришло похолодание

27 Ноября 2020 г.
Ночью до -18°С
Новости Красноярска: За неоплаченные штрафы житель Красноярска чуть не лишился автомобиля

За неоплаченные штрафы житель Красноярска чуть не лишился автомобиля

27 Ноября 2020 г.
Злостный нарушитель накопил 43 штрафа
Новости Красноярска: Объявлены адреса установки новых камер фиксации нарушений

Объявлены адреса установки новых камер фиксации нарушений

27 Ноября 2020 г.
46 приборов будут смонтированы на дорогах до конца года
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Морозова А.С. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru