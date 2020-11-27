Торговая марка «Золотая коллекция» - полуфабрикаты от компании «Моменталь»

Компания «Моменталь» - производитель полуфабрикатов, использующий исключительно местное сырье, а потому отвечающий за качество.

Компания представляет линейку полуфабрикатов «Золотая коллекция», одобренных Ассоциацией «Енисейский стандарт», как качественный региональный продукт местного производства.

Компания постепенно расширяет линейку ассортимента «Золотая коллекция» и свое присутствие в регионе. Теперь помимо «Аллеи» и «Командора» можно приобрести качественный местный продукт и в сети гастрономов «Красный яр»

Ассортимент от компании «Моменталь»:

Пельмени Домашние «Золотая коллекция»

Название говорит само за себя. Приготовлены по старым традициям - из свинины и говядины от местных производителей, с добавлением натуральных пряностей. В них нет усилителей вкуса и ароматизаторов.

Одобрены ассоциацией «Енисейский стандарт».

Пельмени Кураж «Золотая коллекция»

Несмотря на схожее название с другими производителями эти пельмени отличаются тонким тестом, натуральной свининой и говядиной со свежим луком.

Но самое главное отличие данных пельменей - это в составе фарша уже есть сливочное масло, что позволяет их употреблять с ароматным и полезным бульоном, особенно в зимнее время.

Одобрены ассоциацией «Енисейский стандарт».

Вареники с картофелем и грибами «Золотая коллекция»

Идеальное сочетание домашнего теста и ароматной начинки. Для этого берутся свежий репчатый лук, мелко нарезанные грибы и обжариваются на сливочном масле. Вареники готовятся быстро и не требуют опыта в кулинарии. Хорошо сочетаются со сметаной и сливочным маслом.

Одобрены ассоциацией «Енисейский стандарт».

Вареники с картофелем и жареным луком «Золотая коллекция»

Для начинки используется картофель и свежий репчатый лук, обжаренный на сливочном масле. Вареники быстро варятся, еще быстрее съедаются. Хорошо сочетаются со сметаной и сливочным маслом.

Одобрены ассоциацией «Енисейский стандарт».

Блинчики с мясным фаршем и рисом

Хочется чего-то необычного? Представляем Вашему вниманию Блинчики с мясным фаршем и рисом. В составе начинки у данных блинчиков нет свинины, а только мясо говядины с отварным рисом и специями. Тесто для блинов изготавливается по домашнему рецепту, блины обжариваются на сковороде и получаются нежными и воздушными.

Одобрены ассоциацией «Енисейский стандарт».

Блинчики с ветчиной и сыром «Золотая коллекция»

Ветчина и сыр - идеальный дуэт, а если добавить все это в домашний блин, приготовленный на натуральном молоке? Тесто для блинов изготавливается по домашнему рецепту, блины обжариваются на сковороде и получаются нежными и воздушными. По-настоящему домашний вкус.

Одобрены ассоциацией «Енисейский стандарт».

Блинчики с творогом «Золотая коллекция»

Хотите восхитительного сочетания теста на натуральном молоке и настоящего творога? Тогда Блинчики с творогом это идеальный выбор. Тесто для блинов изготавливается по домашнему рецепту, блины обжариваются на сковороде и получаются нежными и воздушными. Для приготовления начинки используется творог от местных производителей с добавление сахара и ванилина. Обжарьте с двух сторон до появления золотистой корочки и подавайте со сгущенкой, медом или сметаной.

Одобрены ассоциацией «Енисейский стандарт».

Бифштекс Бавария «Золотая коллекция»

Вкус настоящего сочного мяса говядины, свинины и натуральных ароматных пряностей.

Эксклюзивный рецепт Бифштекса «Бавария», разработан высококвалифицированными специалистами компании.

Одобрен ассоциацией «Енисейский стандарт».

И, наконец:

котлеты Домашние «Золотая коллекция»

Нежные, сочные, приготовлены по классическому домашнему рецепту из свинины, говядины и натуральных специй, которые придают нотку пикантности и изысканности.

Готовить котлеты довольно просто и быстро. Положите котлеты на разогретую сковороду с маслом и готовьте до кулинарной готовности. Котлеты «Домашние» - вкус знакомый с детства!

Одобрены ассоциацией «Енисейский стандарт».

Полуфабрикаты компании «Моменталь» можно найти в гипермаркетах «Аллея» и сетях супермаркетов «Командор» и «Красный яр». Компания использует исключительно местное сырье.

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Фото: компания «Моменталь»

По материалам крмпании «Моменталь»