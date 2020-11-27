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Сервис «Лицей» стал альтернативой домашним репетиторам для школьников Красноярского края

Главная Общество
Красноярск
11:42 27 Ноября 2020
обучение, образование, связь, оператор, дети, школьники
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Красноярский филиал компании «Ростелеком» подвел предварительные итоги работы сервиса «Лицей». Образовательный портал в регионе был запущен в декабре 2019 года. За текущий год его услугами воспользовались более 1 200 красноярцев.

Первый пик подключений наблюдался в мае — в период подготовки школьников к сдаче ОГЭ и ЕГЭ. Второй пришелся на сентябрь и октябрь. С начала нового учебного года абонентская база пользователей портала увеличилась на 62%, что в большей степени обусловлено массовым переходом школ на дистанционное обучение.

Среди самых популярных занятий пользователей — как предметы школьной программы, так и развивающие курсы: «Демоверсия ЕГЭ по математике», «Демоверсия ЕГЭ по русскому языку ОГЭ», «Виртуальная реальность», «Робототехника», «Блокчейн».

«Дистанционное обучение в условиях пандемии стало нелегким испытанием не только для учеников, но и для родителей. В этой ситуации сервис “Лицей” для многих семей стал хорошим помощником и даже альтернативой домашним репетиторам. В видеоуроках преподаватели всего за несколько минут доступным языком объясняют самые сложные темы учебной программы. В любой момент можно вернуться к пропущенному уроку и посмотреть его заново. Ученикам начальных классов освоить школьную программу помогают игровые задания и развивающие мультфильмы. “Лицей” помогает “подтянуть” школьные предметы, подготовиться к контрольным и улучшить успеваемость, но самое главное — дает ребенку уверенность в своих знаниях», — отметил Евгений Петров, директор Красноярского филиала ПАО «Ростелеком».

Образовательный сервис «Лицей» разработан специально для учеников с 1 по 11 класс. Портал объединяет образовательный контент по трем направлениям — «Школа», «Развитие» и «Изучение английского». Если первый раздел содержит учебную программу, разработанную по строгим образовательным стандартам (ФГОС), второй — более творческий, рассчитанный на ребенка, который хочет узнать что-то новое, развить память и логику, то третий – это возможность изучить английский с нуля.

Оставить заявку на подключение к сервису можно по бесплатному номеру: 8 800 350 03 35. Подробности на сайте https://lc.rt.ru/.

Возрастная категория 6+

Фото: компания «Ростелеком»
По материалам компании «Ростелеком»

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