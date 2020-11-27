Виктор Зубарев подвел итоги бюджетного марафона

Государственная дума приняла в третьем (окончательном чтении) проект закона о федеральном бюджете на 2021 и плановый период 2022-2023 годы. Несмотря на сложные экономические условия, документ полностью сохраняет все социальные гарантии россиян. Более того, финансирование ряда направлений в будущем году будет увеличено, среди них здравоохранение и поддержка программ развития в регионах.

«Работа над бюджетом потребовала рассмотреть почти 900 поправок. Три четверти из них были одобрены комитетом по бюджету и согласованы с правительством. Основное – это социальные гарантии, общенациональный план восстановления экономики, поддержка здравоохранения, региональных программ, развитие села. В 2021 году помощь придет и в небольшие населенные пункты. По предложению «Единой России», деньги выделены на спортивные залы в сельских школах, сельскую ипотеку, ликвидацию цифрового неравенства», - сообщил депутат Государственной Думы от Красноярского края Виктор Зубарев.

По словам парламентария, сейчас важно, чтобы все средства своевременно и в полном объеме дошли до территорий. В частности на обновление общественного транспорта в крупных городах. Красноярск, к примеру, рассчитывает получить федеральное финансирование на покупку подвижного состава электротранспорта для создания нового маршрута.

Еще один принятый в третьем чтении законопроект – о продлении сроков бюджетных кредитов для регионов. Срок увеличен с 180 до 240 дней. Он поможет субъектам РФ избежать банковских кредитов и снизить долговую нагрузку. Высвободившиеся средства регионы смогут направить на социальные нужды и поддержку экономики, - считает Зубарев.

Кроме того, по инициативе партии впервые в российском законодательстве появится четкое определение удаленной работы. Поправки в Трудовой кодекс позволят работодателю и работнику регулировать свои отношения на базе принятых парламентом нормативных актов.

«Гармонизируя, таким образом, трудовое законодательство об удаленной работе, мы защищаем права граждан, определяем условия, при которых возможен дистант. В частности, если перевод временный и без согласия работника, то к этому должны быть основания – угроза жизни или нормальным жизненным условиям, эпидемии, стихийные бедствия, катастрофы или техногенные аварии», - сказал парламентарий.

Фото: «Единая Россия»

По материалам «Единой России»