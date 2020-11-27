На юге края в буханке хлеба нашли гвоздь

В Минусинске оштрафовали предприятие «Губернский хлеб». Ранее в региональное управление Роспотребнадзора обратился покупатель, который нашел в буханке белого хлеба от этой компании гнутый железный гвоздь.

После обращения возмущенного потребителя специалисты ведомства провели там проверку и нашли ряд нарушений.

«За выявленные нарушения в пекарне виновное должностное лицо привлечено к административной ответственности в размере 20 000 рублей», - рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора по Красноярскому краю.

Фото: скриншот видео Роспотребнадзора