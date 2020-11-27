За неоплаченные штрафы житель Красноярска чуть не лишился автомобиля

В краевом центре службы судебных приставов наложили арест на автомобиль «Honda Capa», принадлежавший жителю Красноярска. По данным приставов, мужчина регулярно нарушал правила дорожного движения и не оплачивал административные штрафы. Всего он накопил 43 таких штрафа, большинство из которых за проезд на красный свет и превышение скорости.

Только после реальной угрозы потерять свое имущество злостный нарушитель оплатил все задолженности и запрет пользования автомобилем был снят. Помимо внушительной суммы долга за нарушения, автолюбителю пришлось заплатить дополнительно 8 тысяч рублей за несвоевременное погашение задолженностей.