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В Красноярском крае женщины рожают позже и меньше

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Красноярск
10:55 27 Ноября 2020
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Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Ко Дню матери в Красноярскстате посчитали данные о рождаемости в Красноярском крае. Основной вывод статистиков – вырос средний возраст женщин, которые рожают первого ребенка.

Если в 1990 году средний возраст женщин, рожающих впервые, составлял 25,2 года, то по данным за прошлый год он составил 28,4 года. Таким образом, в среднем он вырос больше, чем на три года.

В Красноярском крае женщины рожают позже и меньше

По данным статистиков, на начало текущего года в регионе проживают 700 460 женщин детородного возраста (в возрасте от 15 до 50 лет). Это 45,8 % от общей численности представительниц слабого пола. По данным последней переписи населения (2010) доля была выше − 50,4 % или 761 779 женщин.

За прошлый год в Красноярском крае родилось 30 143 (74% из них в зарегистрированном браке) малыша, что на 10% меньше, чем в 2018 году. За первые девять месяцев 2020 года в регионе родилось 21 849 детей, это 5,2% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.  

 

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