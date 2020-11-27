В поликлинике краевого центра обрушился потолок

Накануне в поликлинике №7 Красноярска обвалился потолок. Сейчас там проводятся ремонтные работы. В региональном минздраве прокомментировали данную ситуацию.

"Ввиду того, что строительные работы ведутся частями и на ограниченной площади, администрацией поликлиники было принято решение не прекращать работу филиала. Как пояснила администрация учреждения, сегодня в ходе выполнения строительно-монтажных работ выпали 4 слабо закрепленные потолочные плитки "Армстронг" размером 50х50. Рабочие, проводившие ремонт, не пострадали, и плитки были вновь установлены на место и закреплены. Место работы было отгорожено от общего коридора, пострадавших среди пациентов либо сотрудников поликлиники нет", – сообщили в министерстве здравоохранения.

В ведомстве пояснили, что некоторое время назад были выделены средства на монтаж и установку вентиляции в помещении поликлиники. Работы стартовали в августе, а закончены должны быть до конца ноября текущего года.

Кроме того, главврачу было поручено разобраться с подрядной организацией, выполнявшей работы. Также руководителю поликлиники рекомендовали усилить контроль за соблюдением мер безопасности и охраны труда, чтобы в дальнейшем исключить подобные ситуации.