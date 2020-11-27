В Красноярск пришло похолодание

В Красноярске значительно похолодало. Ночью столбики термометров опустились до -18°С. В пятницу, 27 ноября, синоптики Среднесибирского УГМС прогнозируют облачность, преимущественно без осадков, а также ветер восточного направления 2-7 м/с. Воздух днем прогреется только до -11…-13°С, на дорогах гололедица.

«27 ноября на юге Таймырского МР ожидаются порывы южного ветра 15-18 м/с, на дорогах центральных и южных районов Красноярского края сохранится гололедица», - предупредили в метеоцентре.

В ночь на субботу, 28 ноября, в Красноярске похолодает до -18 °С, в дневные часы до -11°С. Такие же температуры сохранятся и в воскресенье. По данным Гидрометцентра, со вторника в городе незначительно потеплеет.