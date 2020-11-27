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Объявлены адреса установки новых камер фиксации нарушений

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Красноярск
08:45 27 Ноября 2020
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Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Объявлены адреса, по которым до конца года будут установлены 46 новых комплексов фото и видео-фиксации нарушений ПДД. Двадцать камер установят на дорогах Красноярска, остальные на трассах, а также в городах края – Ачинске, Минусинске, Канске, Шарыпово, Норильске, Лесосибирске и Железногорске. Все адреса опубликованы на сайте Краевого управления автомобильных дорог.

«В основном это классические комплексы фиксации нарушений, которые определяют проезд автомобиля на запрещающий сигнал светофора, выезд за стоп-линию, превышение скорости, повороты налево/направо. Новшеством можно назвать комплексы, фиксирующие непредоставление преимущества пешеходу, а также осуществляющие контроль средней скорости», - сообщил заместитель руководителя по информационным технологиям КГКУ «КрУДор» Михаил Буйлов.

В черте Красноярска камеры фиксации нарушений ПДД установят на нерегулируемых пешеходных переходах по ул. 60 лет Октября, 55 и 69, пр. Красноярский рабочий, 126 и 157, ул. Щорса, 62, ул. 28 Бакинских комиссаров, 48, а также на перекрестках ул. Копылова с улицами Киренского и Партизанская, на перекрестке пр. Комсомольский – ул. М.Залки, на ул. Говорова, 57 и др. Полный список доступен по ссылке.

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